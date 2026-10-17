В Новосибирске мэрия изъяла более 1,1 тонны опасных овощей и фруктов у уличных торговцев. Итоги рейдов в Октябрьском районе с 14 по 16 октября подвели в мэрии Новосибирска.
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