Минобороны Литвы признало, что было в курсе атаки украинских БПЛА на Санкт-Петербург. Об этом в эфире национального телевидения LRT вечером 18 октября сообщил министр обороны балтийской республики Робертас Каунас .
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