Разработки советских инженеров изучают в России для апробации в зоне СВО

В России изучают разработки советских инженеров для апробации их в зоне спецоперации. Об этом рассказал генеральный директор новгородского научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев, пишет ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии