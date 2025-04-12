Представлен тизер фракции Сильванов для Heroes Olden Era

Представлен тизер фракции Сильванов для Heroes Olden EraРазработчики из студии Unfrozen представили видео тизер фракции Сильванов для Heroes Olden Era – на видео можно заметить 6 из 7 существ которые будут в лайн-апе фракции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)