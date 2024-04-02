Жителей Смоленска приглашают на представление «Ледовое побоище»

7 апреля в 13 00 во дворе музея «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.» состоится выступление, посвященное битве Русского войска Александра Невского с немецкими рыцарями на льду Чудского озера 5 апреля 1242 года Посетителям музея расскажут об истории этой битвы, о боевом снаряжении и вооружении русских воинов и их противников, продемонстрируют зрелищные поединки воинов в доспехах XIII века на различных видах средневекового оружия.