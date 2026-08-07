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Литовский премьер резко осадил министра обороны после слов о "российской угрозе"

Литовский премьер резко осадил министра обороны после слов о "российской угрозе"

Глава правительства Литвы Миндаугас Синкявичюс был вынужден опровергнуть панические заявления собственного министра.

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