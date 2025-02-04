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  • Vladimir Vlasov
    А кто вам мешает взыскать с нарушителя оплаченные средства? На деле переложили это все на добросовестного пострадавше...Страховщики раскр...

ФССП за 2024 год признала обоснованными 9,4 тысяч жалоб на взыскателей долгов

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) за 2024 год признала обоснованными 9,4 тысяч жалоб россиян на взыскателей долгов, что на 36,3% больше, чем в 2023 году, и рекорд за время раскрытия такой статистики — с 2019 года, пишет РБК со ссылкой на данные ведомства.

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