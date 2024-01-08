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Роднина не считает перспективной парой фигуристов Дэвис и Смолкина

Роднина не считает перспективной парой фигуристов Дэвис и Смолкина

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась об адаптации сменивших гражданство с российского на грузинское Диане Дэвис и Глебе Смолкине.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Родниной какое дело? Покаталась 100 лет назад. Потом никто. Пока в гд не пристроили...
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21 час.
Сергей Oблезов
Народ России уже давно не считает Роднину перспективным депутатом !Более того она вредит России своими неадекватными высказываниями и действиями! Дети граждане США и наверняка на контроле спецслужб и сама она у них на крючке!
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14 час.

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