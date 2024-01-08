Роднина не считает перспективной парой фигуристов Дэвис и Смолкина

Родниной какое дело? Покаталась 100 лет назад. Потом никто. Пока в гд не пристроили...

Сергей Oблезов

Народ России уже давно не считает Роднину перспективным депутатом !Более того она вредит России своими неадекватными высказываниями и действиями! Дети граждане США и наверняка на контроле спецслужб и сама она у них на крючке!