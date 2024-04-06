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В прокуратуре назвали причину ЧП на дамбе в Оренбургской области

В прокуратуре назвали причину ЧП на дамбе в Оренбургской области

В прокуратуре Оренбургской области назвали причину ЧП на дамбе в городе Орск. В надзорном ведомстве сообщили, что прорыв дамбы на реке Урал в Орске произошел «в связи с несвоевременно принятыми мерами, направленными на содержание гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии».

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