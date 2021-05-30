Врачи медицинского автопоезда обследуют детей из уссурийских сел

Медицинский автопоезд "Здоровье" заедет в села Уссурийского городского округа. С 31 мая по 7 июня юные уссурийцы смогут обследоваться у 14 узких специалистов, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации УГО.
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