Европарламент рассмотрит лишение Венгрии права голоса на этой неделе

Большинство политических групп Европейского парламента согласовали текст резолюции по Венгрии, который предлагает призвать к лишению ее права голоса в Совете ЕС и расследованию размораживания Еврокомиссией 10 миллиардов евро для Будапешта в прошлом месяце.