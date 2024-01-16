Европарламент рассмотрит лишение Венгрии права голоса на этой неделе

Большинство политических групп Европейского парламента согласовали текст резолюции по Венгрии, который предлагает призвать к лишению ее права голоса в Совете ЕС и расследованию размораживания Еврокомиссией 10 миллиардов евро для Будапешта в прошлом месяце.
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