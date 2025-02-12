По факту самоубийства Яниса Тиммы проведут дополнительную проверку: что насторожило следователей

МОСКВА, 12 февраля, ФедералПресс. Расследование обстоятельств возможного самоубийства баскетболиста Яниса Тиммы, бывшего супруга певицы Анны Седоковой, было возобновлено после обращения адвоката, представляющего интересы его семьи.
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