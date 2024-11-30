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Убийство 23-летней давности раскрыли в Москве

Убийство 23-летней давности раскрыли в Москве

Полицейские задержали подозреваемого в нападении на семейной паре.Подозреваемого в убийстве 23-летней давности задержали на востоке Москвы.

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