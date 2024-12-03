Партнеры Украины дали ей недостаточно помощи, чтобы она могла противостоять Украине. Об этом в интервью японскому изданию Kyodo News заявил президент Украины с истекшими полномочиями Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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