Bloomberg: между главами ЕС и ЕК возник конфликт из-за Израиля

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не учитывает согласованную позицию стран Евросоюза по ситуации вокруг Израиля, что привело к конфликту с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и главой Евросовета Шарлем Мишелем.
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