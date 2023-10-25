Bloomberg: между главами ЕС и ЕК возник конфликт из-за Израиля

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не учитывает согласованную позицию стран Евросоюза по ситуации вокруг Израиля, что привело к конфликту с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и главой Евросовета Шарлем Мишелем.