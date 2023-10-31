В Петербурге на 8 лет осудили члена международной наркобанды

Преступники поставляли наркотики из стран Европы в Россию транзитом через Беларусь. В Петербурге суд огласил приговор в отношении члена международной наркобанды Михаила Громова, обвиняемого в контрабанде и сбыте запрещённых веществ.
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