Стало известно, чему посвятят первый урок 1 сентября 2026 года

Узнайте, какой будет тема первого урока «Разговоры о важном» 1 сентября 2026 года. Единство народов, традиционные ценности и патриотизм — что обсудят школьники в День знаний.
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