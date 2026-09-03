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Нижегородская правда

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Более 400 тысяч пассажиров обслужили в нижегородском аэропорту за лето

Более 400 тысяч пассажиров обслужили в нижегородском аэропорту за лето

За минувшее лето из аэропорта им. Чкалова в Нижнем Новгороде вылетели свыше 400 тысяч пассажиров. Нижегородцы часто путешествовали с детьми.

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