Марьинский вестник
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Марьинский вестник

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За пять лет площадь столичных заводов и фабрик вырастет в два раза – Сергей Собянин

Москва расширит поддержку создания современных производственных объектов в рамках проектов программ комплексного развития территорий.

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