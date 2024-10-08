Venus Vacation Prism: Dead or Alive Xtreme получила трейлер с участием Фионы На выставке Tokyo Game S...

Venus Vacation Prism: Dead or Alive Xtreme получила трейлер с участием ФионыНа выставке Tokyo Game Show 2024 компании Koei Tecmo и Team NINJA анонсировали Venus Vacation PRISM: DEAD OR ALIVE Xtreme, новую игру в рамках ставшего классическим франчайза Dead or Alive.
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