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FiNE NEWS

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Группа «Северный флот» представит новый альбом с участием Константина Кинчева и дочери лидера

Группа «Северный флот» готовится к презентации нового альбома под названием «Лёд и вода». Концерт в поддержку пластинки состоится 13 ноября 2026 года в московском клубе Base, а 20 ноября аналогичное выступление пройдет в петербургском клубе Base.

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