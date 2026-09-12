Выявлена разница между побочными эффектами разных антидепрессантов

Крупнейший анализ побочных эффектов антидепрессантов показал, что препараты одной группы могут заметно различаться по воздействию на организм.
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