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Аргументы и Факты

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Выявлена разница между побочными эффектами разных антидепрессантов

Выявлена разница между побочными эффектами разных антидепрессантов

Крупнейший анализ побочных эффектов антидепрессантов показал, что препараты одной группы могут заметно различаться по воздействию на организм.

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