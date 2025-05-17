Правило Макнотена. Как прекратить спор с оппонентом?

В спорах и конфликтах часто кажется, что высказать всё и сейчас — единственный выход. Однако существуют моменты, когда сдержанность становится лучшим союзником, своевременно превращается в акт взаимной заботы между людьми, если главное обоюдное желание — сберечь отношения.