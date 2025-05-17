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  • Татьяна Титова
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Правило Макнотена. Как прекратить спор с оппонентом?

Правило Макнотена. Как прекратить спор с оппонентом?

В спорах и конфликтах часто кажется, что высказать всё и сейчас — единственный выход. Однако существуют моменты, когда сдержанность становится лучшим союзником, своевременно превращается в акт взаимной заботы между людьми, если главное обоюдное желание — сберечь отношения.

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Комментарии
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Светлана Рыбчинская
А что,так можно было???😮
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16 час.
Татьяна Титова
Слишком длинно и мало понятно для простого человека, одним словом, какая-то заумь. 🧐🤓🥸
Ответить
9 час.
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