Правило Макнотена. Как прекратить спор с оппонентом?

В спорах и конфликтах часто кажется, что высказать всё и сейчас — единственный выход. Однако существуют моменты, когда сдержанность становится лучшим союзником, своевременно превращается в акт взаимной заботы между людьми, если главное обоюдное желание — сберечь отношения.
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