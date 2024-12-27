Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 197 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Кузь
    Необычная заметка блогера. Белоусов точно направит туда своих лучших генералов.Медика поразила о...
  • Александр Харченко
    Останутся без офицеровНа Украине обязал...
  • Eduard
    Опять какая-то муть,их "преступление" уехали и приехали,что за чушь?Власти Узбекистан...

Пентагон не комментирует сообщения о сбитом F-16 в Запорожье

Пентагон не комментирует сообщения о сбитом F-16 в Запорожье

Пентагон не комментирует сообщения о том, что истребитель Вооруженных сил Украины F-16 сбили в Запорожской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЖ
Александр Жигилий
При сбитии этого самолета, возникает другой вопрос! Не так давно и Путин, и наш МИД, и МО РФ довольно грозно предупреждали США и весь мир о том, что такой тип самолета- это прямой носитель ядерного оружия! И если такие самолеты взлетят с территории Украины, то мы вынуждены будем ударить не только по самолетам, но и по центрам принятия решений, так как это прямая угроза нападения на Россию! Самолет сбили и .... Очередное &amp;quot;бла-бла&amp;quot; Кремля????? Где ответственность за свои заявления???? Повторяется один в один ситуация с&amp;quot;Северными потоками&amp;quot;! Мы так изначально грозно всем на это обещали..... Далее потоки взорваны и что Кремль? Утерся рукавом от этого международного говнеца, которым обмакнули всю Россию, .... Выждал паузу, ничего не ответил, а теперь запускает пробные шары о..... &amp;quot;Ремонте северного потока взорванного&amp;quot;????? Двуличие, трусость, никакой ответственности ни перед страной, ни перед народом-избирателем,..... Вот это и есть истинное наше лицо.....???? А авторитет и доверие народа? Видимо в первую очередь это завоевание доверия не перед своим народом, а перед народом их...... Партнеров!!! Увы....
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх