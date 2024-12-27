Пентагон не комментирует сообщения о сбитом F-16 в Запорожье

АЖ

Александр Жигилий

При сбитии этого самолета, возникает другой вопрос! Не так давно и Путин, и наш МИД, и МО РФ довольно грозно предупреждали США и весь мир о том, что такой тип самолета- это прямой носитель ядерного оружия! И если такие самолеты взлетят с территории Украины, то мы вынуждены будем ударить не только по самолетам, но и по центрам принятия решений, так как это прямая угроза нападения на Россию! Самолет сбили и .... Очередное &quot;бла-бла&quot; Кремля????? Где ответственность за свои заявления???? Повторяется один в один ситуация с&quot;Северными потоками&quot;! Мы так изначально грозно всем на это обещали..... Далее потоки взорваны и что Кремль? Утерся рукавом от этого международного говнеца, которым обмакнули всю Россию, .... Выждал паузу, ничего не ответил, а теперь запускает пробные шары о..... &quot;Ремонте северного потока взорванного&quot;????? Двуличие, трусость, никакой ответственности ни перед страной, ни перед народом-избирателем,..... Вот это и есть истинное наше лицо.....???? А авторитет и доверие народа? Видимо в первую очередь это завоевание доверия не перед своим народом, а перед народом их...... Партнеров!!! Увы....