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AP: Вертолёт с президентом Ирана Раиси совершил жёсткую посадку после визита к Алиеву

AP: Вертолёт с президентом Ирана Раиси совершил жёсткую посадку после визита к Алиеву

СМИ сообщают о жёсткой посадке вертолёта, на котором находился глава Ирака вместе с министром иностранных делВертолёт с президентом Ирана жёстко приземлился на территории Азербайджана, неподалёку от города Джульфа, что находится в 600 километрах от иранской границы.

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