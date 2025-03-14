"Целое здание в труху, связь потеряна": "Метеорит" разнес спецузел СБУ в Киеве. Начался прорыв в Сумы. Горячая сводка СВО

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Комментарии
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С
Странник
о, падаляка вновь на защите своих хохлов. вновь мы плохо воюем, в отличие от других. когда он к своим то уедет?
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12 час.
Vladimir Lioubimcev
В сумах ждут Россию.  Бандэровцы уже всех заколебали  на Украине!!
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9 час.
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