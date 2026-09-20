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Царьград

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Русским выдали пугающий прогноз. Через две недели новый скачок цен. Прощаемся с Набиуллиной?

Русским выдали пугающий прогноз. Через две недели новый скачок цен. Прощаемся с Набиуллиной?

Новое заявление ЦБ удивило жителей России. Утверждается, что цены в стране растут из-за ситуации на рынке топлива, которая также добавляет к инфляции 0,7–0,8 процентного пункта.

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