Русским выдали пугающий прогноз. Через две недели новый скачок цен. Прощаемся с Набиуллиной?

Новое заявление ЦБ удивило жителей России. Утверждается, что цены в стране растут из-за ситуации на рынке топлива, которая также добавляет к инфляции 0,7–0,8 процентного пункта.
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