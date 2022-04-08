Семак о безголевой серии Дзюбы: «Он в нормальном состоянии, старается, выкладывается, профессионально делает работу. Голы обязательно придут»

Сергей Семак прокомментировал безголевую серию Артема Дзюбы. 33-летний нападающий «Зенита» не забивает семь матчей подряд в РПЛ.

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