Поступают сообщения о новых волнах ударов по объектам в разных регионах Украины. Пока Зеленский собирается в очередной раз заражать своим присутствием ГА ООН, российские Вооружённые силы продолжают выносить военно-технический и экономический потенциал киевского режима.