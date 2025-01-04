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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Овечкина 0,83 гола в среднем за игру в текущем сезоне – его лучший показатель в карьере

Форвард «Вашингтона» забросил победную шайбу в матче с «Рейнджерс» (7:4). Это 19-й гол Овечкина в 23 матчах нынешнего сезона.

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