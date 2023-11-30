Во Владимирской области мошенники стали звонить под видом службы занятости

Мошенники предлагают владимирцам платные услуги по трудоустройству, выманивая ПИН-коды карт.Во Владимирской области мошенники стали звонить людям, предлагая удалённую работу, выплату пособия по безработице и платные услуги по трудоустройству.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии