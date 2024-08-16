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Медвежий угол

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Как и почему воруют в Министерстве обороны

Как и почему воруют в Министерстве обороны

  Мнение дилетанта   Коллеги, надо понимать, что хищения в министерстве обороны носят массовый и системный характер.

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Комментарии
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sylpfide sylpfide
А тогда почему воруют во всех остальных министерствах и гос. структурах? То же чтобы МВФ не узнало.
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2 час.
лина любимцева
КАК воруют - способов многою А вот ПОЧЕМУ?... НЕТ ДОЛЖНОГО КОНТРОЛЯ!!
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2 час.
лл
лина любимцева
Вот именно... И &quot;как бы не при чем&quot;...
Ответить
2 час.

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