Мнение дилетанта Коллеги, надо понимать, что хищения в министерстве обороны носят массовый и системный характер.
Как и почему воруют в Министерстве обороны
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
sylpfide sylpfide
А тогда почему воруют во всех остальных министерствах и гос. структурах? То же чтобы МВФ не узнало.
Ответить
2 час.
лина любимцева
КАК воруют - способов многою А вот ПОЧЕМУ?... НЕТ ДОЛЖНОГО КОНТРОЛЯ!!
Ответить
2 час.
лл
лина любимцева
Вот именно... И "как бы не при чем"...
Ответить
2 час.
Свежие комментарии