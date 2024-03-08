Фермер Макаров рассказал о поставках термоносков для бойцов СВО

Фермер Константин Макаров, который занимается выращиванием ягод, рассказал, что после начала СВО открыл бизнес по продаже термоносков «без прибыли для себя», чтобы поставлять эти товары по низким ценам российским бойцам.
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