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Дикий Юг - Природа Юга России

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Украина — лишь повод для обострения соперничества НАТО и России в Арктике

Украина — лишь повод для обострения соперничества НАТО и России в Арктике

Фото: russiancouncil.ru Важные новости России за неделю  сообщают, что со слов Ирины Стрельниковой, научного сотрудника Высшей школы экономики, причина увеличения военного присутствия в Арктике не сводится к украинскому кризису.

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