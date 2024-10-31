Украина — лишь повод для обострения соперничества НАТО и России в Арктике

Фото: russiancouncil.ru Важные новости России за неделю сообщают, что со слов Ирины Стрельниковой, научного сотрудника Высшей школы экономики, причина увеличения военного присутствия в Арктике не сводится к украинскому кризису.
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