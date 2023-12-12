Надежный, как Калашников: Первый народный дрон «Скальпель» начал резать небо СВО

Ходаковский показал новый беспилотник, созданный бойцами батальона «Восток» и энтузиастами тыла.СПЕЦОПЕРАЦИЯ ИЗМЕНИЛА ВОЕННУЮ НАУКУ- Александр Сергеевич, - спрашиваю легендарного командира «Востока» с позывным «Скиф», - а вы заметили, как за полтора года изменились боевые действия? Ничего подобного военная наука не знала до начала СВО… Не знала она, что ротации на позициях, теперь возможны только по ночам.
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