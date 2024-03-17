Девушкам с природными веснушками советуют больше их не прятать, а у всех остальных появилась целая гамма средств для «веснушчатого» макияжа.

﻿﻿До недавнего времени люди с веснушками были готовы на все, чтобы добиться ровного тона кожи. Теперь «поцелованные солнцем» наконец-то закрепились среди любимцев визажистов и дизайнеров, которые соревнуются друг с другом за выход на подиум веснушчатых моделей, независимо от того, нарисовали они их или нет.