Ключевые мосты в Киеве

Карта-схема и характеристики десяти ключевых мостов Киева через реку Днепр.Оперативную переброску войск и снабжения обеспечивают три главные автотрассы (Северный, Южный, Патона) и две ж/д артерии (Рыбальский и Дарницкий мосты) для тяжелых эшелонов, вывод из строя которых заблокирует переброску основных резервов.
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