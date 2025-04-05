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Не только о футболе

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Овечкин повторил рекорд Гретцки, де Брюйне покидает «Сити», СКА не отпускает «Динамо», камбэк «Трактора» с 0:4, «Зенит» в офисе «Газпрома», Трусова и Игнатов ждут мальчика, Ларионов ушел из «Торпедо» и другие новости

Овечкин повторил рекорд Гретцки, де Брюйне покидает «Сити», СКА не отпускает «Динамо», камбэк «Трактора» с 0:4, «Зенит» в офисе «Газпрома», Трусова и Игнатов ждут мальчика, Ларионов ушел из «Торпедо» и другие новости

1. Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ! Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Чикаго» (5:3) – 893-й и 894-й голы в регулярках лиги.

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Комментарии
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сергей озеров
&quot;То ли выпь захохотала, То ли филин заикал, — На душе тоскливо стало У Ивана( Артемки)-дурака.&quot;-В.Высоцкий
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18 час.
сергей озеров
Александр Великий догнал Великого Уэйна,событие точно неординарное не только в НХЛ.Уникальность в том,что Овечкин еще и играющий хоккеист,Теперь болельщики с замиранием ждут 900-ю шайбу и с трепетной надеждой думают о 1000-й. Ну,а мы ждем,когда Александр станет неоспоримо первым и &quot;Супер Великим&quot;
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18 час.
КУАТ
Заслуженно.
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9 час.
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