Овечкин повторил рекорд Гретцки, де Брюйне покидает «Сити», СКА не отпускает «Динамо», камбэк «Трактора» с 0:4, «Зенит» в офисе «Газпрома», Трусова и Игнатов ждут мальчика, Ларионов ушел из «Торпедо» и другие новости

"То ли выпь захохотала, То ли филин заикал, — На душе тоскливо стало У Ивана( Артемки)-дурака."-В.Высоцкий

сергей озеров

Александр Великий догнал Великого Уэйна,событие точно неординарное не только в НХЛ.Уникальность в том,что Овечкин еще и играющий хоккеист,Теперь болельщики с замиранием ждут 900-ю шайбу и с трепетной надеждой думают о 1000-й. Ну,а мы ждем,когда Александр станет неоспоримо первым и "Супер Великим"