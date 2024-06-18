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Регионы России

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Суд в США вынес решение против Adobe из-за сложного процесса отмены подписки

Суд в США вынес решение против Adobe из-за сложного процесса отмены подписки

В Соединенных Штатах Америки против компании Adobe было возбуждено судебное дело из-за использования чрезмерно сложного процесса отмены подписки.

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