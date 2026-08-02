Фигуристка Акатьева раздумывает над пропуском первой части сезона‑2026/27

Российская фигуристка Софья Акатьева может пропустить первую часть сезона‑2026/27. Как сообщает «Матч ТВ», в команде фигуристки присутствует неопределённость из‑за проблем со здоровьем и неготовой программы.
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