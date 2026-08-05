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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Получившего удар в лицо Кондакова увезла скорая, сообщил Ерохин: «Хочется его поддержать»

Александр Ерохин рассказал о состоянии Даниила Кондакова , получившего удар в лицо в игре «Зенита» с «Балтикой» (1:0) в FONBET Кубке России.

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