Тело 22-летнего русского Богдана С. найдено 18 октября в лесу близ курорта Агверан в Армении. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту инцидента, полиции предстоит выяснить обстоятельства происшествия.
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