Авторы Mafia III начали разработку новой игры серии, руководитель студии Hangar 13 покинул пост, Ив Гиймо хочет сохранить независимость Ubisoft, появился тизер и первые подробности Off the Grid от Gunzilla Games и режиссёра «Района № 9», The Day Before перенесли на 2023-й, Скрепыш из Microsoft Office попал в Halo Infinite, состоялся релиз Trek to Yomi, в мае выйдет .