Век.новости

42 подписчика

Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    У нас везде " отток", потому что " притоком" уже все схвачено.Торговля в первую очередь приносит доход городу (стране...Миграция населени...
  • cergei efremow
    И одного условника.....Президент Путин н...

Фонд национального благосостояния профинансирует реконструкцию тепловых сетей в Иванове

Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» не забывает про Иваново. Компания «Т Плюс» сообщает, что правительственная комиссия по региональному развитию одобрила заявку Ивановской области по проекту «Модернизация, реконструкция системы теплоснабжения».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх