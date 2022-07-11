Фонд национального благосостояния профинансирует реконструкцию тепловых сетей в Иванове

Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» не забывает про Иваново. Компания «Т Плюс» сообщает, что правительственная комиссия по региональному развитию одобрила заявку Ивановской области по проекту «Модернизация, реконструкция системы теплоснабжения».