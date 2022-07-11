Фонд национального благосостояния профинансирует реконструкцию тепловых сетей в Иванове

Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» не забывает про Иваново. Компания «Т Плюс» сообщает, что правительственная комиссия по региональному развитию одобрила заявку Ивановской области по проекту «Модернизация, реконструкция системы теплоснабжения».
Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» не забывает про Иваново. Компания «Т Плюс» сообщает, что правительственная комиссия по региональному развитию одобрила заявку Ивановской области по проекту «Модернизация, реконструкция системы теплоснабжения».
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