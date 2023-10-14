США сообщили о прибытии своих истребителей F-15E Strike Eagle на Ближний Восток

Американские истребители-бомбардировщики F-15E Strike Eagle прибыли на территорию Ближнего Востока. Об этом 14 октября сообщило центральное командование Вооруженных сил (ВС) США (СЕНТКОМ), в зоне оперативной ответственности которого находится ближневосточный регион.
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