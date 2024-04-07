Зеленский заявил о неспособности Украины сохранить страну без помощи США

Без военной помощи США Украина будет не способна ни победить, ни сохранить свою страну. Об этом в ходе видео-встречи с послами благотворительной платформы UNITED24 заявил президент Украины Владимир Зеленский.
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