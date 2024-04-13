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Дачникам РФ напомнили, какие растения категорически нельзя выращивать на участке

Дачникам РФ напомнили, какие растения категорически нельзя выращивать на участке

Дачникам РФ напомнили, какие растения категорически нельзя выращивать на участке Ирэн ОрлонскаяРоссийские садоводы были предупреждены экспертами о том, что существуют растения, посадка которых может привести к нежелательным последствиям, будь то юридические затруднения или проблемы со здоровьем.

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