Дачникам РФ напомнили, какие растения категорически нельзя выращивать на участке Ирэн ОрлонскаяРоссийские садоводы были предупреждены экспертами о том, что существуют растения, посадка которых может привести к нежелательным последствиям, будь то юридические затруднения или проблемы со здоровьем.