Дачникам РФ напомнили, какие растения категорически нельзя выращивать на участке Ирэн ОрлонскаяРоссийские садоводы были предупреждены экспертами о том, что существуют растения, посадка которых может привести к нежелательным последствиям, будь то юридические затруднения или проблемы со здоровьем.
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