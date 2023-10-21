Власти США намерены ограничить китайским компаниям доступ к своим облачным сервисам

В этом месяце американские власти ужесточили ограничения, касающиеся поставок в Китай передовых ускорителей NVIDIA, которые используются для обучения моделей искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.
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