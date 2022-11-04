Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Какая лощадь! В  рваных обносках!Соболенко снялась...
  • GriG Ms
    Малоль восклицателей , но тыкнул --- думал от великого фантатаЛьюис Хэмилтон: «...
  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...

Кроос в первые месяцы 2023 года решит, продолжит ли карьеру. «Реал» уже подготовил для него контракт

«Реал» готов предложить Тони Кроосу новый контракт. Как пишет журналист Фабрицио Романо, мадридский клуб уже подготовил проект контракта для полузащитника на случай, если он решит продолжить карьеру и отыграть за «Реал» еще сезон.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх