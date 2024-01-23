15 человек, которые сделали доброе дело, а в ответ прилетела черная неблагодарность

Вот помогаешь человеку по доброте душевной, а в ответ вдруг прилетают неблагодарность и обвинения. После такого, естественно, тут же даешь зарок: «Да больше никогда никому ничего делать не буду!» Однако мы все же надеемся, что хороших людей больше и подобные истории — скорее, исключение.